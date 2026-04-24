Басманный суд Москвы заочно арестовал Семена Слепакова

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следователя санкционировал заочный арест артиста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Мосгорсуда. Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации Слепакова на территорию РФ либо с момента его фактического задержания в стране.

По данным СКР, Слепаков был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента. При этом, находясь за пределами России, он распространил в одной из социальных сетей материалы без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.

Артисту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.