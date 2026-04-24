Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Магаданской области

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в жилом доме в поселке Ола Магаданской области в ночь с четверга на пятницу унес жизни троих человек - одного мужчины и двух женщин, сообщает в пятницу региональное ГУ МЧС России.

"Подразделения ПЧ-9 областного Пожарно-спасательного центра прибыли к месту тушения уже через две минуты после вызова. К моменту их прибытия горела крыша дома", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 60 кв. м., тушили его 13 человек и пять единиц техники. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Магадан МЧС России
