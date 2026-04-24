Интернет-провайдер группы "ПИК" установил равный доступ другим операторам к инфраструктуре

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Ловител" (интернет-провайдер Lovit, работающий в домах ГК "ПИК") установил недискриминационный доступ к инфраструктуре для других операторов связи, выполнив предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), говорится в сообщении ведомства.

Компания направила соответствующий отчет в ФАС. "Для граждан это означает расширение выбора операторов связи в многоквартирных домах", - поясняет регулятор.

В феврале 2025 года из-за мощной DDoS-атаки на "Ловител" жильцы домов "ПИК", в которых он работает, несколько дней оставались без связи, поскольку других провайдеров в домах не было. ФАС после проверки жалоб признало группу лиц "ПИК" нарушившей антимонопольное законодательство и предписала обеспечить недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика.

Как говорится в сообщении ФАС, "Ловител" разработал и разместил на официальном сайте порядок доступа к кабельной канализации. Документ устанавливает недискриминационные условия размещения другими операторами связи своих сетей на инфраструктуре "Ловител" за экономически обоснованную плату.

Ранее управляющие компании "ПИК" рассмотрели 330 поступивших запросов операторов на размещение сетей в домах застройщика, проведены совместные осмотры общего имущества, операторам предоставлена техническая документация.

"Доступ в кабельную канализацию "Ловител" позволит операторам разработать проекты монтажа сетей связи в домах "ПИК" и направить их на рассмотрение управляющим компаниям", - уточняет ведомство.

При этом служба продолжит контроль за действиями группы "ПИК" по предоставлению недискриминационных условий доступа к инфраструктуре связи, обещает ведомство.

Четыре человека попали под лавину в Бурятии

