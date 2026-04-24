"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Иран с начала июня

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" возобновил продажу билетов на рейсы из Москвы в ОАЭ с вылетом начиная с 1 июня.

Согласно данным системы бронирования перевозчика, полеты в Дубай запланированы с частотой 2-3 раза в день, в Абу-Даби - раз в день.

Кроме того, в системе появились билеты на рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Тегеран (Иран) - с 3 июня с частотой два раза в неделю.

Ранее на этой неделе Росавиация отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Кроме того, были сняты ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться "с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей", отмечали в ведомстве.

Ограничения на полеты действовали с конца февраля в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке.