Завершен прием заявок от туроператоров на возвраты за отмененные из-за конфликта на Ближнем Востоке туры

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" завершила прием заявок от туроператоров на возврат средств туристам за отмененные из-за конфликта на Ближнем Востоке туры из средств фондов персональной ответственности (ФПО), их подали 18 компаний, сообщил директор объединения Александр Осауленко.

"До 15 апреля принимались заявки от туроператоров, решивших распечатать фонды персональной ответственности (ФПО) для возврата средств туристам за отмененные туры после начала конфликта на Ближнем Востоке. В ассоциацию обратились 18 компаний, совокупный объем накопленных ими средств составляет 2,9 млрд рублей. Всего в фондах сейчас порядка 6 млрд рублей", - сказал он btb-изданию RTN.

По словам Осауленко, пока неизвестно, какая часть суммы будет израсходована на возвраты. По практике аналогичных ситуаций в прошлом, туроператоры расходуют менее половины своего объема ФПО.

"Это станет ясно, когда компании сформируют списки туристов и понесенных ими трат. Их составление - длительный, кропотливый процесс, на который уходит не менее двух месяцев. Одновременно идут переговоры с туристами. По закону тем туристам, которые не смогли воспользоваться отдыхом, предлагается либо перенос поездки, либо полный возврат средств", - отметил Осауленко.

Он напомнил, что после начала конфликта всех организованных туристов бесплатно вернули на родину за счет туроператоров.

"Турбизнес Российской Федерации справился с ситуацией очень хорошо. Одновременно наше государство, в отличие от многих других государств, делало эвакуационные рейсы для самостоятельных туристов за счет бюджета. Другие страны также своим гражданам предлагали варианты эвакуации, но платно", - сообщил он.

МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали россиянам не ездить в страны Ближнего Востока из-за обострения конфликта между Ираном и Израилям. Туроператорам было рекомендовано приостановить продвижение и продажу туров в шесть стран региона - ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Оман и Кувейт. Убытки российских туроператоров из-за необходимости продлевать проживание туристам из-за остановки авиасообщения в Минэкономразвития оценили в $7 млрд. В связи с этим правительство приняло постановление, в соответствии с которым деньги за отмененные поездки туроператоры могут возвращать туристам из гарантийных фондов персональной ответственности, куда они ежегодно перечисляют средства.