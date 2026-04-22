Минпросвещения поддержало идею удалять оскорбляющие педагогов видео из соцсетей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости оперативного удаления на интернет-площадках видеозаписей, содержащих оскорбления педагогов.

"Подобные материалы наносят ущерб авторитету профессии учителя, создают опасную модель поведения среди подростков. Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения России.

Он пояснил, что речь идет о публикациях, распространяемых в социальных сетях, где школьники унижают учителей ради просмотров и вовлечения аудитории. По словам министра, "особую обеспокоенность вызывает то, что подобные ролики становятся частью целенаправленных провокаций и используются для вовлечения молодежи в деструктивные информационные кампании".

Глава министерства добавил, что цифровым платформам важно реагировать на подобные публикации и удалять материалы, нарушающие нормы морали и уважения.

Кравцов напомнил, что для защиты чести и достоинства учителей Минпросвещения России запустило в мессенджере Мах чат-бот "Правовой ассистент педагога". С его помощью педагоги могут получить рекомендации, адаптированные под их ситуацию.