Поиск

Минпросвещения поддержало идею удалять оскорбляющие педагогов видео из соцсетей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости оперативного удаления на интернет-площадках видеозаписей, содержащих оскорбления педагогов.

"Подобные материалы наносят ущерб авторитету профессии учителя, создают опасную модель поведения среди подростков. Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения России.

Он пояснил, что речь идет о публикациях, распространяемых в социальных сетях, где школьники унижают учителей ради просмотров и вовлечения аудитории. По словам министра, "особую обеспокоенность вызывает то, что подобные ролики становятся частью целенаправленных провокаций и используются для вовлечения молодежи в деструктивные информационные кампании".

Глава министерства добавил, что цифровым платформам важно реагировать на подобные публикации и удалять материалы, нарушающие нормы морали и уважения.

Кравцов напомнил, что для защиты чести и достоинства учителей Минпросвещения России запустило в мессенджере Мах чат-бот "Правовой ассистент педагога". С его помощью педагоги могут получить рекомендации, адаптированные под их ситуацию.

Сергей Кравцов Минпросвещения Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тушение пожара на морском терминале в Туапсе продолжается третьи сутки

Минобороны сотрудничает со следствием по делу замгендиректора парка "Патриот"

ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

 ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

 "Единая Россия" поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

Взрывотехники Росгвардии работают на месте попадания БПЛА в жилой дом в Сызрани

Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

 Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

Тела двух человек извлекли из-под завалов разрушенного подъезда в Сызрани

 Тела двух человек извлекли из-под завалов разрушенного подъезда в Сызрани

ФСБ сообщила о предотвращении взрыва у объектов Минобороны РФ в Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9088 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1849 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов