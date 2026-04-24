Ингушетия внедрит школьные занятия по кибербезопасности для защиты от фейков

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU -В Ингушетии будут пресекать вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в противоправные действия через соцсети с помощью занятий по кибербезопасности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики Махмуд-Али Калиматова

"В школах будут внедрять кибербезопасность, вести разъяснительную работу и, самое главное, усиливать роль семьи", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он назвал информационное воздействие на молодежь серьезной угрозой. Через социальные сети распространяются фейки, идет целенаправленная работа по вовлечению подростков в противоправные действия, иногда за небольшие деньги.

Ранее сообщалось, что полтора десятка атак на госсайты отразили за год в Ингушетии.