Сотрудник интернет-магазина Л'Окситан получил три года колонии за хищение на 5,4 млн руб.

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Чертановский районный суд Москвы приговорил сотрудника интернет-магазина Л'Окситан к трем годам колонии общего режима за хищение косметики на 5,4 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба Мосгорсуда.

Суд признал мужчину виновным "в хищении вверенного ему имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере".

Установлено, что фигурант, работая старшим кладовщиком интернет-магазина, выявил особенность формирования электронных заказов клиентов. Она позволяла "осуществлять в программном обеспечении сборку и перемещение товаров со склада в подразделение курьерской службы без фактической доставки приобретенной продукции покупателям".