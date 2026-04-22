Песков пока не видит конкретных планов возможного визита в Россию Уиткоффа

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пока нет никакой конкретики о о возможном визите в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского бизнесмена, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, но в Кремле надеются, что поездки американских переговорщиков в Москву продолжатся.

"Мы надеемся, что эти поездки продолжатся, но, когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем. Как только определимся, то сообщим по срокам", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли такая поездка до конца апреля.

На уточняющий вопрос, нет ли пока какой-либо конкретики по новой встрече, Песков ответил: "Нет".

Ранее в СМИ появилась информация, что американские переговорщики планируют нанести очередной визит в Россию в рамках украинского урегулирования.