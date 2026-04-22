Попова заявила, что риск завоза оспы обезьян в РФ существует

Но угрозы распространения заболевания в стране нет

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация с оспой обезьян в мире достаточно напряженная, поэтому риск завоза заболевания в РФ существует, однако угрозы, связанной с распространением оспы обезьян, в РФ нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эпидемиологическая ситуация в мире достаточно напряженная, поэтому завозы могут быть в Российскую Федерацию, это безусловно. Наша задача не допустить распространения, а лучше всего на границе остановить проникновение в Российскую Федерацию тех или иных патогенов. Сегодня рисков для распространения оспы обезьян в Российской Федерации нет", - сказала Попова, слова которой привели в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что ведомство выявляет "каждый случай, оперативно принимает меры, локализуя любой потенциальный очаг".

"Но вместе с тем, для того, чтобы наблюдать за ситуацией, наблюдать за возможными мутациями вируса, мы работаем вместе с коллегами из тех стран, где сегодня заболеваемость высокая и присутствие вируса, и распространение его в популяции достаточно широко", - добавила Попова.

Ранее сообщалось о нескольких выявленных случаях оспы обезьян в Подмосковье и в Санкт-Петербурге.