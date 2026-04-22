ВСУ ударили по энергосистеме Энергодара, обесточен водозабор

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ наносят удары по энергетической инфраструктуре Энергодара, обесточен водозабор, сообщил глава города Максим Пухов в среду.

"ВСУ наносят удары по энергетической инфраструктуре Энергодара. В результате обесточен водозабор. Степень повреждений пока оценить сложно, слишком высока дроновая опасность. Водоснабжение прервано, сроки восстановления водоснабжения оценить пока сложно", - написал Пухов в Мах.

В Энергодаре расположена самая крупная атомная станция в Европе.