ВСУ ударили по энергосистеме Энергодара, обесточен водозабор

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ наносят удары по энергетической инфраструктуре Энергодара, обесточен водозабор, сообщил глава города Максим Пухов в среду.

"ВСУ наносят удары по энергетической инфраструктуре Энергодара. В результате обесточен водозабор. Степень повреждений пока оценить сложно, слишком высока дроновая опасность. Водоснабжение прервано, сроки восстановления водоснабжения оценить пока сложно", - написал Пухов в Мах.

В Энергодаре расположена самая крупная атомная станция в Европе.

