Европейские лидеры обсудят на Кипре геополитическую обстановку и бюджет ЕС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС соберутся в четверг на неформальный саммит на Кипре, который пройдет в городах Никосия и Айя-Напа 23 и 24 апреля.

"В ходе встречи они сосредоточатся на геополитической обстановке и ответных мерах Европы и многолетней финансовой рамочной программе на 2028-2034 годы", - сообщается в материалах к совещанию.

На второй день работы саммита к европейским лидерам присоединятся ключевые региональные партнеры с Ближнего Востока для рабочего обеда, "на котором будут обсуждаться ситуация в регионе, общие проблемы и новые возможности для сотрудничества".

Неформальная встреча пройдет под председательством главы Европейского совета Антониу Кошты и будет организована кипрским президентом Никосом Христодулидисом, поскольку Кипр в настоящее время является председателем Совета ЕС, уточнили в Евросовете.

Лидеры стран Евросоюза обсудят конфликт в Иране и ситуацию на Ближнем Востоке, которая, признают в Брюсселе, "представляет собой серьезную проблему для ЕС".

В этом контексте планируется рассмотреть "вклад Европы в деэскалацию и мир, свободу судоходства в Ормузском проливе, последствия высоких цен на ископаемое топливо". Также будет обсуждаться выполнение решений, принятых на заседании Европейского совета 19 марта 2026 года, в частности, в области энергетики.

В документах к саммиту отмечается, что ввиду общей геополитической ситуации дискуссии могут включать аспекты, связанные со статьей 42(7) Договора о Европейском союзе (о взаимной обороне).

Согласно повестке, европейские лидеры будут проинформированы по видеосвязи президентом Украины Владимиром Зеленским о развитии событий на местах.

Накануне Комитет постоянных представителей (Coreper) государств-членов Евросоюза сумел согласовать для утверждения Советом ЕС предложения Еврокомиссии по 20-му пакету санкций в отношении РФ и по кредиту на 90 млрд евро для Украины благодаря отказу Венгрии от своего вето. Решение Совета ЕС по письменной процедуре, по информации западных СМИ, ожидается уже в дни, когда будет проходить встреча на Кипре.

Долгосрочный бюджет ЕС на 2028-2034 годы - многолетний финансовый план Евросоюза - будет обсуждаться европейскими лидерами, в частности, "с целью согласования амбиций ЕС с соответствующим уровнем финансирования".

Главы государств и правительств стран Евросоюза сосредоточат своё внимание на новых собственных ресурсах-источниках доходов в бюджете ЕС и на том, как многолетний финансовый план может способствовать долгосрочной программе повышения конкурентоспособности ЕС.