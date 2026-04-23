Поиск

Условия возобновления выплаты взносов в Арктический совет обозначили в МИД РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия возобновит выплату взносов в бюджет Арктического совета (АС) лишь в случае восстановления полноценной работы организации, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел (МИД) РФ Владислава Масленникова.

"Вопрос уплаты российских взносов в бюджет АС остается открытым. Мы не отказываемся от своих финансовых обязательств, но пока, к сожалению, не видим возможности для урегулирования сложившейся ситуации", - приводит издание слова Масленникова, который является старшим должностным лицом от России в АС.

По мнению дипломата, "сначала необходимо восстановить полноценное функционирование Совета, прежде всего, обеспечить возобновление заседаний комитета старших должностных лиц".

Газета напоминает, что Москва прекратила перечислять взносы в бюджет АС в феврале 2024 года. Тогда в МИД РФ сообщили, что решение будет действовать до "возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов, включая реализацию совместных проектов".

На фоне конфликта на Украине деятельность совета с марта 2022 года во многом парализована из-за действий Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии и Швеции, отмечается в статье. При этом российские официальные лица не исключали, что РФ вообще выйдет из Арктического совета, если его деятельность перестанет отвечать ее интересам.

Однако в данный момент вопрос о выходе России из АС не стоит. Сейчас в организации председательствует Дания, власти которой прикладывают усилия для восстановления полноценной деятельности АС и ведут диалог со всеми странами-членами, включая РФ, заявил ранее "Известия мдм" Масленников.

Арктический совет Дания МИД РФ Владислав Масленников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Сызрани завершены

Что произошло за день: среда, 22 апреля

Начальник ГРУ сообщил, что переговоры с Украиной заморожены

Превышение ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано у горящего морского терминала в Туапсе

РКН открыл 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам

Начальник ГРУ сообщил, что его зам Алексеев восстанавливается после покушения

Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1864 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9091 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов