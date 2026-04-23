Условия возобновления выплаты взносов в Арктический совет обозначили в МИД РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия возобновит выплату взносов в бюджет Арктического совета (АС) лишь в случае восстановления полноценной работы организации, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел (МИД) РФ Владислава Масленникова.

"Вопрос уплаты российских взносов в бюджет АС остается открытым. Мы не отказываемся от своих финансовых обязательств, но пока, к сожалению, не видим возможности для урегулирования сложившейся ситуации", - приводит издание слова Масленникова, который является старшим должностным лицом от России в АС.

По мнению дипломата, "сначала необходимо восстановить полноценное функционирование Совета, прежде всего, обеспечить возобновление заседаний комитета старших должностных лиц".

Газета напоминает, что Москва прекратила перечислять взносы в бюджет АС в феврале 2024 года. Тогда в МИД РФ сообщили, что решение будет действовать до "возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов, включая реализацию совместных проектов".

На фоне конфликта на Украине деятельность совета с марта 2022 года во многом парализована из-за действий Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии и Швеции, отмечается в статье. При этом российские официальные лица не исключали, что РФ вообще выйдет из Арктического совета, если его деятельность перестанет отвечать ее интересам.

Однако в данный момент вопрос о выходе России из АС не стоит. Сейчас в организации председательствует Дания, власти которой прикладывают усилия для восстановления полноценной деятельности АС и ведут диалог со всеми странами-членами, включая РФ, заявил ранее "Известия мдм" Масленников.