В Ростовской области за ночь уничтожены 20 БПЛА

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации 20 беспилотников над регионом в ночь со среды на четверг.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены два десятка БПЛА в семи районах: Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском", - написал Слюсарь в мессенджере Мах.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил губернатор.