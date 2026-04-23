В Иванове потушили пожар на текстильной фабрике "Красная Талка"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Иванове ночью загорелась крыша текстильной фабрики "Красная Талка", площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, к утру пожар потушили, сообщило областное управление МЧС.

Сигнал о возгорании по адресу улица Сосновая, 28, поступил в МЧС в 2:55 в четверг. В 04:40 пожар локализовали, в 5:06 - потушили. Обошлось без пострадавших.

В здании огонь повредил кровлю на площади 1000 кв.м.

Пожар тушили 46 человек и 13 единиц техники.

Как сказано на сайте фабрики, она производит 7 млн метров ткани ежемесячно и свыше 1,8 млн единиц готовой продукции ежегодно. В производстве задействованы более 600 специалистов, включая работников дизайн-студии. Фабрика выпускает набивные, гладкокрашеные, отбеленные ткани бязевой, ситцевой, бельевой, полотенечной и одежной групп из 100% хлопка.

По данным ЕГРЮЛ, по 50% уставного капитала ООО "ОП "Красная Талка" принадлежат Валентину Колесову и ООО "ТДЛ Капитал", бенефициаром которого выступает Аркадий Златкин.

В 2025 году выручка ООО "ОП "Красная Талка" составила почти 5 млрд рублей, чистая прибыль - около 155,7 млн рублей.

МЧС Красная Талка Иваново Ивановская область
