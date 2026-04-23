Военные заявили, что российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад" и "Центр" улучшили положение в зоне СВО, "Южная" заняла более выгодные рубежи, группировка "Восток" продвинулась вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны России в четверг.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки "Север" и Центр" улучшили тактическое положение, "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

Группировка в течение суток нанесла удары по четырем бригадам и трем полкам ВСУ Днепропетровской и Запорожской областях, потери армии Украины составили: до 295 военнослужащих, две боевые бронемашины и пять автомобилей, заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в Днепропетровской области и ДНР.

По информации министерства, потери ВСУ за сутки составили: свыше 360 военнослужащих, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Группировка "Север" нанесла удары по трем бригадам и одному украинскому полку в Сумской области, а также по украинским подразделениям в Харьковской области, сказали военные.

"Противник потерял более 220 военнослужащих, бронетранспортер, 18 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, группировка "Запад" нанесла удары по трем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери украинской армии за сутки составили: до 205 военнослужащих, две боевые бронемашины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.

"Южная" группировка за сутки нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - сообщили военные.

В ведомстве заявили, что группировка "Днепр" нанесла удары по трем украинским бригадам в районах трех населенных пунктов Запорожской области. "Уничтожены до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - заявили в Минобороны РФ.