Формат участия России в саммите G20 в США будет определен ближе к декабрю

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле пока не решили, в каком формате Россия будет участвовать в саммите G20 в декабре в Майами, решение будет принято ближе к дате саммита, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, может ли Владимир Путин принять личное участие в саммите.

"Решений таких пока не принималось, но в каждом саммите Россия принимала участие на соответствующем уровне. По линии двадцатки работа продолжается", - ответил он и добавил, что ближе к саммиту будет принято решение о формате участия в нем российской стороны.

Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года.