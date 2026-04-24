В Кремле заверили, что РФ будет достойно представлена на G20 вне зависимости от решения Путина о поездке

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин может посетить Майами для участия в саммите "большой двадцатки", а может не поехать, но в любом случае Россия будет достойно представлена на этом форуме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину Песков заявил, что президент РФ может поехать в Майами на саммит как глава страны-участницы "двадцатки", может не поехать. "Может поехать другой российский представитель, но в любом случае Российская Федерация будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему придает большое значение работе в рамках "двадцатки". "Тем более, что, судя по всему, с учетом тех кризисов, которые сейчас, скажем так, нарастают и зарождаются, к моменту проведения саммита будет много о чем говорить", - сказал пресс-секретарь президента РФ.