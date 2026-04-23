Госдума в мае планирует принять поправку о праве регионов запрещать продажу вейпов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправку о передаче российским регионам права вводить запрет продажи вейпов планируется принять в мае.

"В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов. Планируем выйти на принятие решения в мае. От этого зависит здоровье граждан и в первую очередь детей", - написал Володин в четверг в своем канале в Мах.

Он отметил, что ранее тему возможного запрета продажи вейпов выносил на обсуждение с подписчиками своего канала.

"Врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными и осложненными потреблением вейпов. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет. Это не может не вызывать тревогу. В ходе опроса 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы считают так же, кроме того, об этом просят родители, педагогическое и медицинское сообщества.