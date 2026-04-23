Депутаты призвали прописать в законе, зачем ЦБ будет получать доступ к данным ФНС о физлицах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что при рассмотрении законопроекта № 1191986-8 об обмене сведениями между ФНС и ЦБ в тексте закона нужно прямо прописать конкретные цели и задачи, под которые регулятор получает доступ к расширенному массиву данных налоговых органов о счетах, вкладах и электронных кошельках физических лиц.

Правительство внесло этот законопроект в парламент в марте в составе пакета законов по обелению экономики. Отзыв комитета уже опубликован в думской базе.

Законопроект содержит две основные новеллы.

Во-первых, закон "О налоговых органах" дополняется статьями, согласно которым ФНС будет передавать ЦБ полученные от банков в электронной форме сведения об открытии и закрытии счетов (вкладов) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также о предоставлении или прекращении права таких физлиц использовать персонифицированные электронные средства платежа. Отдельной статьей вводится передача Банку России сведений о категориях доходов физических лиц.

Вторая новелла - изменения в "антиотмывочный" 115-ФЗ, по которым необходимо обязательное установление ИНН клиента - физического лица при его идентификации для открытия банковского счета (вклада) и предоставления персонифицированного электронного средства платежа.

По первому блоку поправок комитет высказывает принципиальные замечания. Законопроект предусматривает передачу сведений в ЦБ "в целях реализации задач, возложенных на Банк России", однако, как отмечается в заключении, сам термин "задачи" Банка России в федеральном законе о Центральном банке не используется. "Законопроект и сопроводительные материалы к нему не дают ответа на вопрос, для реализации каких именно "задач, возложенных на Банк России" Банку России требуется получение информации об открытии/закрытии счетов, вкладов (депозитов), об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), о предоставлении/прекращении права использовать персонифицированные/неперсонифицированные электронные средства платежа физических лиц", - говорится в заключении. Комитет считает целесообразным прямо прописать в законопроекте конкретные задачи, для которых ЦБ нужны новые полномочия по получению дополнительной информации о счетах, вкладах и электронных средствах платежа физлиц.

Второе замечание комитета касается термина "категории доходов физических лиц". Как указывается в заключении, ранее это понятие использовалось в советских межправительственных соглашениях об устранении двойного налогообложения с королевством Швеции (1981 года), республикой Кипр (1982 года) и королевством Дании (1986 года). Вместе с тем действующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ понятия "категории доходов физических лиц" не содержат, а его значение в самом законопроекте не раскрывается. "В связи с чем, по мнению комитета, проектируемые нормы не отвечают требованиям определенности и однозначности законодательства, что является недопустимым", - говорится в документе.

Блок поправок в "антиотмывочное" законодательство комитет поддержал. В заключении отмечается, что действующее регулирование допускает возможность открывать физическим лицам счета (вклады) в банках без обязательного предъявления ИНН, в связи с чем налоговые органы не всегда могут однозначно соотнести переданные данные о владельцах банковских счетов с уже имеющимися у них данными физлиц. По оценке комитета, проектируемые нормы повысят прозрачность операций и снизят риски мошенничества и нелегальной активности (дропперство), существенно усложнив мошенникам создание поддельных профилей физлиц.

Комитет также обращает внимание, что формат, порядок и сроки передачи данных из ФНС в ЦБ законопроект отдает на уровень ведомственного акта налоговой службы и соглашения двух ведомств, в связи с этим комитет считает необходимым запросить представление в Госдуму проектов соответствующих документов до рассмотрения законопроекта во втором чтении.