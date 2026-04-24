Житель Самарской области получил 15 лет заключения по делу о терроризме

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему жителю Самарской области по делу об участии в террористической организации и совершении терактов, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Подсудимому назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2024 года обвиняемый вступил в террористическую организацию и за денежное вознаграждение совершил поджоги релейного шкафа в Ставропольском районе и базовой станции в Жигулевске. В результате собственникам инфраструктурных объектов был причинен ущерб на сумму более 260 тысяч рублей.

Уголовное дело было квалифицировано по ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации), ч. 1, п. "в" ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт).

Суд обязал фигуранта компенсировать причиненный ущерб. Кроме того, по решению суда в доход государства были конфискованы незаконно полученные в качестве вознаграждения деньги.