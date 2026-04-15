Два жителя Ярославля осуждены за госизмену

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд признал двух местных жителей виновными в государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в УФСБ по региону.

"Суд приговорил каждого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу (еще) не вступил", - сказали в пресс-службе.

Следствие и суд установили, что по заданию спецслужб Украины подсудимые осуществили фото- и видеофиксацию релейного шкафа на Северной железной дороге, а также разведку и рекогносцировку местности вокруг объекта.

"Переданные молодыми людьми материалы использовались противником для организации диверсионно-террористического акта", - пояснили в УФСБ.

Дело расследовалось по ст. 275 УК (госизмена).