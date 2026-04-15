Поиск

Два жителя Ярославля осуждены за госизмену

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд признал двух местных жителей виновными в государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в УФСБ по региону.

"Суд приговорил каждого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу (еще) не вступил", - сказали в пресс-службе.

Следствие и суд установили, что по заданию спецслужб Украины подсудимые осуществили фото- и видеофиксацию релейного шкафа на Северной железной дороге, а также разведку и рекогносцировку местности вокруг объекта.

"Переданные молодыми людьми материалы использовались противником для организации диверсионно-террористического акта", - пояснили в УФСБ.

Дело расследовалось по ст. 275 УК (госизмена).

Ярославль Украина Ярославский областной суд ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1680 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9008 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов