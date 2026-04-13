На подростка завели дело о теракте за поджог 16 объектов МЖД

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте возбуждено против несовершеннолетнего жителя Подмосковья за поджог 16 объектов инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД) под влиянием мошенников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Террористические акты, совершённые в составе группы лиц по предварительному сговору. Именно так следователями квалифицированы действия подростка, который по заданию анонимных кураторов совершил серию поджогов объектов транспортной инфраструктуры", - сказала Волк журналистам в понедельник.

По её данным, 16-летний житель Московской области "действовал по указанию неизвестных, которые связались с ним через мессенджер". "Они представились сотрудниками силовых структур и убедили выполнять криминальные задания. Для приобретения легковоспламеняющейся жидкости подростку перечислили 10 тысяч рублей. В течение нескольких дней в вечернее время он направлялся по полученным координатам и поджигал железнодорожные релейные шкафы", - сообщила представитель ведомства.

В результате, по словам Волк, на перегонах и станциях Павелецкого и Курского направлений Московской железной дороги повреждено 16 объектов транспортной инфраструктуры.

Уголовные дела переданы для расследования в Восточный следственный отдел ЗМСУТ СК России.

Фигуранту дела о теракте (ч. 2 статьи 205 УК РФ) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет.