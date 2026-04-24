В Бурятии нашли погибшего при сходе лавины туриста

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС обнаружили тело туриста, погибшего в результате схода лавины в Бурятии. Трое пострадали, поиски еще трех членов группы продолжаются, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

Накануне группа туристов на перевале "26-го партийного съезда" на горе "Мунку-Сардык" попала под сход лавины.

"Спасатели МЧС РФ обнаружили троих туристов. В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь и доставили в лагерь, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Также при проведении обследования района схода лавины спасателями обнаружено тело еще одного туриста данной группы. По уточненной информации, группа состояла всего из семи человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за неблагоприятных метеоусловий поисково-спасательные работы ночью приостановлены. Работа будет продолжена утром.

Всего к поисковой операции привлечены более 20 человек и трех единиц техники.