Спасатели возобновили поиски туристов, попавших под лавину в Бурятии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС возобновили поиски попавших под лавину туристов в Бурятии, сообщает пресс-служба регионального министерства.

"Поисково-спасательные работы на перевале "26-го партийного съезда" на горе "Мунку-Сардык" в Бурятии возобновлены", - говорится в сообщении.

К месту схода снега выдвинулась группа из 15 спасателей для поиска трех туристов. Ночью работы были приостановлены из-за метеоусловий и сложного рельефа.

Как сообщалось, в пятницу незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции - одной из вершин горного массива Мунку-Сардык в Восточном Саяне. На перевале "26-го партийного съезда" после полудня произошел сход лавины. Четыре человека предварительно оказались под снежной массой. Трое туристов находились в стороне от схода. Они получили травмы, но смогли сообщить о происшествии по рации.

Спасатели МЧС обнаружили тело одного туриста и еще трех пострадавших.