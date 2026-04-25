Около десяти БПЛА уничтожены в четырех районах Ростовской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью уничтожено около десятка БПЛА над территорией региона.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около десятка БПЛА в 4 районах: Чертковском, Милютинском, Миллеровском, Неклиновском", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.