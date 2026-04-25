Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Бочково в Харьковской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль село Бочково в Харьковской области, заявили в Минобороны России в субботу.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции, "Центр" - улучшила тактическое положение.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.