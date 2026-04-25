Поиск

Минобороны РФ заявило о расширении полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - После взятия под контроль села Бочково подразделения группировки "Север" продолжают создавать полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

По словам военных, населенный пункт Бочково в Харьковской области был форпостом ВСУ, "откуда враг намеревался наносить огневые удары по подразделениям наших войск".

"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - заявили военные.

По данным ведомства, группировка войск "Север" перед началом штурма активно применяла артиллерию. "Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов", - сообщили в Минобороны.

Ранее военное ведомство сообщило, что группировка войск "Север" взяла под контроль село Бочково в Харьковской области. Минобороны РФ также распространило кадры боевой работы российских военнослужащих в населенном пункте.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Бочково Харьковская область Сумская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

