В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф" состоялся торжественный пуск фонтанов, сообщает пресс-служба ГМЗ.

Церемония открытия прошла в 11:00. Фонтаны начали работать в тестовом режиме еще 11 апреля.

Сегодня Нижний парк и Верхний сад украшают более 150 фонтанов и каскадов. Ежедневно в высокий сезон фонтанная система Петергофа пропускает около 100 000 кубометров воды. Главная особенность петергофских фонтанов - отсутствие насосов.

В этом сезоне фонтаны будут работать дольше - до 19:45.

Весенний праздник фонтанов "Петергоф. Во славу народов России" пройдет 16 мая и будет посвящен теме года - единству народов России, информирует пресс-служба.