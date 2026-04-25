Лавины сошли на автодорогу в Кабардино-Балкарии и перекрыли подъезд к турбазе

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Подъезд к турбазе "Чегем" в Кабардино-Балкарии оказался перекрытым из-за схода снежных лавин на автомобильную дорогу регионального значения, сообщает Минтранс республики в субботу.

"Причина закрытия дороги - сход лавин на двух участках, в связи с чем проезд временно ограничен. На турбазе "Чегем" в настоящее время туристов нет", - говорится в сообщении.

На данный момент специалисты ведут мониторинг обстановки в связи с угрозой повторного схода снежных масс.

Расчистку дорожного полотна планируется начать после того, как угроза повторного схода лавин минует, уточнили в Минтрансе КБР.

Ранее ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии распространило экстренное предупреждение из-за угрозы схода снежных лавин в горных районах республики.