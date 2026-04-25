Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии

Гора Мунку-Сардык, расположенная на границе Бурятии и Монголии
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Обнаружены тела еще двух туристов, попавших под лавину в Бурятии, сообщает в субботу пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Это мужчины 1988 и 1981 годов рождения.

Ранее спасатели МЧС обнаружили тело одного туриста и еще трех пострадавших.

Продолжаются поиски последнего участника группы - мужчины 1985 г.р.

В пятницу, 24 апреля, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции - одной из вершин горного массива Мунку-Сардык в Восточном Саяне. На перевале "26-го партийного съезда" после полудня произошел сход лавины. Четыре человека предварительно оказались под снежной массой. Трое туристов находились в стороне от схода. Они получили травмы, но смогли сообщить о происшествии по рации.

МЧС Бурятия Мунку-Сардык
