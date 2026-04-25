Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В работах по сбору нефтепродуктов, попавших в реку и на прибрежную территорию в Туапсе после атаки БПЛА, задействованы 143 человека и 48 единиц техники, сообщил глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко.

"На утро сегодняшнего дня убрано примерно 988 кубометров", - написал он в субботу на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его данным, работы по ликвидации нефтепродуктов, которые попали в реку и на прибрежную территорию в результате пожара из-за атаки БПЛА 16 и 20 апреля, в Туапсе ведутся круглосуточно.

Нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозят на территории Морского терминала и НПЗ. В последствии на этих предприятиях идет утилизация собранных нефтепродуктов.

Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля - после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

Как сообщалось, в ночь на понедельник, 20 апреля, Туапсе вновь подвергся массированной атаке БПЛА. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что в морском порту имеются повреждения транспортной инфраструктуры.

Вечером в пятницу пожар на морском терминале в Туапсе был полностью потушен.