В Бурятии ограничили доступ в район горы Мунку-Сардык, где туристы попали под лавину

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ограничено посещение района горы Мунку-Сардык, где после схода снежной лавины есть пострадавшие и погибшие туристы, написал глава Бурятии Алексей Цыденов в мессенджере Max.

"Введен режим ЧС муниципального уровня. Лавинная опасность сохраняется", - написал Цыденов.

Продолжаются поиски одного туриста.

Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии

В пятницу, 24 апреля, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции - одной из вершин горного массива Мунку-Сардык в Восточном Саяне. На перевале "26-го партийного съезда" после полудня произошел сход лавины. Четыре человека предварительно оказались под снежной массой. Трое туристов находились в стороне от схода. Они получили травмы, но смогли сообщить о происшествии по рации.

В ночь на субботу спасатели обнаружили тело одного туриста и еще трех пострадавших. Позднее были обнаружены тела еще двух туристов.

Возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Лавины сошли на автодорогу в Кабардино-Балкарии и перекрыли подъезд к турбазе

В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

 В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии

 Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии

Путин подписал закон, изменяющий порядок декларирования доходов российскими чиновниками

Тюменская область ввела режим беспилотной опасности

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 127 украинских БПЛА

 Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 127 украинских БПЛА

БПЛА ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга

Жилой дом поврежден в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге, эвакуированы 50 человек
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1908 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9128 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов