В Бурятии ограничили доступ в район горы Мунку-Сардык, где туристы попали под лавину

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ограничено посещение района горы Мунку-Сардык, где после схода снежной лавины есть пострадавшие и погибшие туристы, написал глава Бурятии Алексей Цыденов в мессенджере Max.

"Введен режим ЧС муниципального уровня. Лавинная опасность сохраняется", - написал Цыденов.

Продолжаются поиски одного туриста.

В пятницу, 24 апреля, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции - одной из вершин горного массива Мунку-Сардык в Восточном Саяне. На перевале "26-го партийного съезда" после полудня произошел сход лавины. Четыре человека предварительно оказались под снежной массой. Трое туристов находились в стороне от схода. Они получили травмы, но смогли сообщить о происшествии по рации.

В ночь на субботу спасатели обнаружили тело одного туриста и еще трех пострадавших. Позднее были обнаружены тела еще двух туристов.

Возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).