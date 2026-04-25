Напавший с ножом на врачей в больнице Махачкалы арестован

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении жителя Дагестана, подозреваемого в покушении на убийство двух врачей Республиканской клинической больницы, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики в субботу.

"Суд, изучив изложенные в материале обстоятельства, и выслушав мнения сторон, принял решение заключить обвиняемого под стражу сроком на 1 месяц 29 суток - до 23 июня 2026 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 23 апреля в Республиканской клинической больнице имени А.В. Вишневского в Махачкале житель Гумбетовского района республики, находясь в комнате дежурного медицинского персонала, ножом нанес колото-резаные ранения в область шеи и лица двум врачам.

Нападавший был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

