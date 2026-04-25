Землетрясение произошло в Туве

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,3 зафиксирован в субботу в Туве в 325 км к западу-юго-западу от Кызыла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 12:41 по Москве землетрясения находился в 52 км западнее города Ак-Довурак на западе республики.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 6,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.