Три американские компании оштрафованы в РФ за нарушение требований о локализации данных

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы признал три крупные американские компании виновными в нарушении российского законодательства в области персональных данных.

"Interactive Advertising Bureau, Inc и Take-Two Interactive Software, Inc. назначен штраф в размере 2 млн рублей каждой, Dinamic Technologie - в 1 млн рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Компании признаны виновными в нарушении ч. 8 ст 13.11 КоАП РФ (нарушение требования о локализации данных российских пользователей на территории РФ).

Согласно открытым данным, Interactive Advertising Bureau, Inc (IAB) - основанная в Нью-Йорке крупнейшая международная ассоциация, представляющая глобальную индустрию цифровой и интерактивной рекламы в более чем 40 странах.

Two Interactive Software, Inc. - американский издатель и разработчик видеоигр, один из лидеров индустрии, основанный в 1993 году. Компания владеет крупными студиями, такими как Rockstar Games (серии GTA, Red Dead Redemption), 2K(BioShock, Mafia, NBA 2K) и Zynga.

ТОО "Dynamic Technologies" (БИН 190640015412) - казахстанская IT-компания, зарегистрированная в Восточно-Казахстанской области.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России и осуществляют деятельность на территории страны.

Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

Госдума ждет внесения законопроекта об увеличении пошлин для мигрантов в 5-12 раз

Более 9,7 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Краснодарские власти сообщили о локализации пожара на НПЗ в Туапсе

Возгорание произошло на промплощадке в Пермском крае из-за БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9172 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1956 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов