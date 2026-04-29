Три американские компании оштрафованы в РФ за нарушение требований о локализации данных

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы признал три крупные американские компании виновными в нарушении российского законодательства в области персональных данных.

"Interactive Advertising Bureau, Inc и Take-Two Interactive Software, Inc. назначен штраф в размере 2 млн рублей каждой, Dinamic Technologie - в 1 млн рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Компании признаны виновными в нарушении ч. 8 ст 13.11 КоАП РФ (нарушение требования о локализации данных российских пользователей на территории РФ).

Согласно открытым данным, Interactive Advertising Bureau, Inc (IAB) - основанная в Нью-Йорке крупнейшая международная ассоциация, представляющая глобальную индустрию цифровой и интерактивной рекламы в более чем 40 странах.

Two Interactive Software, Inc. - американский издатель и разработчик видеоигр, один из лидеров индустрии, основанный в 1993 году. Компания владеет крупными студиями, такими как Rockstar Games (серии GTA, Red Dead Redemption), 2K(BioShock, Mafia, NBA 2K) и Zynga.

ТОО "Dynamic Technologies" (БИН 190640015412) - казахстанская IT-компания, зарегистрированная в Восточно-Казахстанской области.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России и осуществляют деятельность на территории страны.