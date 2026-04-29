Песков объяснил формат парада в Москве необходимостью минимизировать риски

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Парад Победы 9 мая на Красной площади пройдет в усеченном формате - без техники, чтобы минимизировать риски на фоне террористической угрозы со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На фоне террористической угрозы принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный, широкоформатный парад, такой, какой и должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, пусть и в усеченном формате", - сказал он.

По его словам, в данном случае "речь идет об оперативной обстановке".

"Собственно, вчера в контексте выборов президент говорил об этом. Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность", - отметил он.

Минобороны РФ 28 апреля объявило, что в параде Победы примет участие пешая колонна военнослужащих, а военная техника, суворовцы и нахимовцы в связи с оперативной обстановкой в этом году в параде участвовать не будут.

