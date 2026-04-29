В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Фото: Антон Белицкий/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ должно следить за тем, чтобы причины запрета произведений культуры были понятны их создателям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это прерогатива министерства культуры, которое, конечно же, будет за этим следить. В этом не должно быть ни у кого сомнений", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, будут ли в Кремле следить за практикой введения запретов в сфере культуре. У него также уточнили, планируют ли власти следить за тем, чтобы причины запрета и критерии оценки произведений были понятны их создателям.

"Речь идет о выполнении действующих законов. Мы все должны следовать духу и букве закона. Если есть какие-то проблемы у тех, в отношении кого выносятся те или иные решения, их нужно в рабочем порядке обсуждать. Это прерогатива министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае", - подчеркнул Песков.

