В Сириусе мусорные площадки с контейнерами заменят на вакуумный мусоропровод

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Систему вакуумного мусороудаления планируется создать на федеральной территории Сириус, сообщает пресс-служба ФТ.

"Систему вакуумного мусороудоления планируют применить в квартале для студентов. Кампус создадут путём реконструкции 17 существующих корпусов гостиниц и комплексного благоустройства территорий. При этом там не будет ни одной привычной площадки с уличными контейнерами для сбора отходов", - говорится в сообщении.

Рассматривается возможность внедрения вакуумной системы мусороудаления протяжённостью более 500 метров.

Технология пневматического мусороудаления позволяет перемещать отходы из накопителя в специальный закрытый контейнер за несколько секунд.

В сети трубопроводов создают вакуум и мусор транспортируется к центральному сборному пункту.

"Такой нетрадиционный подход к устройству мусоропровода позволяет отказаться от обычных мусорных контейнеров на улицах", - подчеркивает пресс-служба.