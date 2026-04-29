КС РФ разъяснил, как считать сроки давности при нарушении антимонопольного законодательства

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал ряд положений КоАП РФ и федерального закона "О защите конкуренции" неконституционными из-за противоречий в исчислении сроков давности по административным делам о нарушении антимонопольного законодательства.

Постановление провозглашено в среду.

Поводом к проверке статей 4.1.2, 4.5, 24.5 КоАП и статей 41.1, 51.2 федерального закона стала жалоба ООО "Стратегия", занимающегося остеклением.

В апреле 2021 года комиссия Удмуртского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России решила, что компания незаконно использовала в наименовании и доменном имени чужие товарные знаки, и возбудила административное дело о недобросовестной конкуренции.

По заявлению "Стратегии" решение по делу пересмотрели. Однако в апреле 2022 года комиссия УФАС вновь установила те же факты. Отменив предыдущее административное преследование и прекратив производство по делу, Удмуртское УФАС возбудило новое аналогичное производство. На заявителя наложили штраф порядка 2,5 млн рублей.

"Стратегия" оспорила это в арбитражном суде, посчитав, что установленный годичный срок для привлечения к административной ответственности истек, поскольку его следовало отсчитывать с даты первого решения комиссии, установившего факт нарушения. Ряд судебных инстанций поддержал эту позицию, но Верховный суд РФ принял решение не в пользу компании.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы позволяют привлекать к ответственности дважды за одно и то же деяние, игнорируют запрет на привлечение к административной ответственности по истечении сроков давности и принцип толкования неустранимых сомнений в виновности лица в его пользу.

КС признал положения статей 4.5, 24.5 КоАП РФ и статьи 51.2 закона "О защите конкуренции" неконституционными, так как их неопределенность может привести к противоречивому исчислению срока давности в подобных делах при пересмотре по новым обстоятельствам решения комиссии антимонопольного органа, которое повлекло возбуждение административного дела. Эта же неопределенность, по мнению суда, может привести к прекращению производства по делу в случае указанного пересмотра, если первоначальное решение комиссии подтвердилось.

Проверка остальных норм прекращена, так как они не нарушили прав заявителя.

КС подчеркнул, что решение антимонопольного органа, вступление в силу которого запускает отсчет срока исковой давности, необходимо для составления протокола, но оно не предрешает вывод о наличии состава правонарушения - после разбирательства дело могут прекратить при недостатке доказательств.

Возможность же пересмотра решений комиссии по новым и вновь открывшимся обстоятельствам дает предпринимателям дополнительные гарантии, но, пришел к выводу суд, несмотря на достаточно подробное регулирование аспектов такого пересмотра, в законодательстве не отражены все его нюансы, в том числе связанные с датой утраты юридической силы первоначального решения комиссии и с предельными сроками подачи заявления о его пересмотре.

Кроме того, из положений КоАП РФ невозможно сделать однозначный вывод как о сроках привлечения к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства, так и о необходимости прекратить производство по таким делам при пересмотре решений комиссии по новым обстоятельствам.

Все это ставит участников правоотношений в положение неопределенности, что недопустимо, заключил КС.

Теперь законодатель должен внести в регулирование необходимые изменения.

До тех пор при привлечении к административной ответственности при пересмотре решения антимонопольной комиссии по новым обстоятельствам срок давности следует считать со дня вступления в силу ее первоначального решения, если его пересмотр подтвердил то же самое нарушение со стороны того же лица. Кроме того, при таком пересмотре производство по административному делу позволено прекратить только в случае, если по его итогам комиссия обнаружит отсутствие ранее установленного нарушения в действиях или бездействии лица.

Дело заявителя подлежит пересмотру.