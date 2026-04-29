Более 400 украинских военных и иностранных наемников осуждены в РФ за три года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские суды за последние три года приговорили к длительным срокам заключения свыше 400 украинских военнослужащих, в том числе более 10 иностранных наемников, сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП) в среду.

"В 2024-2026 гг. судами с участием военных прокуроров рассмотрено свыше 260 уголовных дел по обвинению более 400 украинских военнослужащих и граждан иных государств (Грузии, Великобритании, США, Литвы и др.), совершивших такие преступления на территории РФ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "осужденные приговорены к длительным срокам заключения, включая пожизненное лишение свободы".

Кроме того, по данным ГВП, "в 2024-2025 гг. военными судами РФ по 37 уголовным делам заочно привлечены к уголовной ответственности командиры воинских частей и соединений ВСУ, отдавшие приказы о нанесении ракетных ударов по российским военным и мирным объектам".

"За вышеуказанный период также постановлены обвинительные приговоры в отношении более десятка наемников других иностранных государств, которые после начала специальной военной операции из корыстных побуждений прибыли на Украину и участвовали в нападении на Курскую область", - добавили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что осужденные признаны виновными "за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, иных тяжких деяний против общественной безопасности, предусмотренных статьями 105 УК РФ (убийство), 205 УК РФ (террористический акт), 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и 359 УК РФ (наемничество)".

