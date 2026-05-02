Поиск

Несколько домов и нежилых построек загорелись в томском селе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар в селе Новоильинка в Шегарском районе Томской области, где огнем охвачен ряд жилых и нежилых построек, сообщает пресс-служба МЧС России в субботу.

"Поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Рабочей в селе Новоильинка Шегарского района. Огонь охватил ряд жилых и нежилых строений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в данный момент пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров.

Информация о пострадавших не поступала, добавили в министерстве.

Новоильинка Томская область МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

