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Обломки БПЛА упали на завод и повредили жилые дома в Псковской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Свыше 30 БПЛА противника уничтожено прошедшей ночью в воздушном пространстве Псковской области, преимущественно в южных районах, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"В Великих Луках обломки БПЛА упали на закрытой территории производственного объекта. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в мессенджере Max.

Повреждена проходящая по территории завода теплотрасса, горячее водоснабжение оперативно восстановлено, уточнил губернатор.

"В Кунье БПЛА упал в черте населенного пункта. Повреждено остекление в двух многоквартирных домах. По предварительной информации, три человека получили незначительные травмы от разбитого стекла", - сообщил Ведерников.

Также в Куньинском районе повреждения получила сельскохозяйственная постройка.

Всем, кто пострадал от ночной атаки, чье имущество было повреждено, будет оказана вся необходимая помощь, заключил глава региона.

Псковская область Михаил Ведерников
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