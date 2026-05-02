Поиск

"Единая Россия" не поддерживает предложения о запретах на рынке видеоигр

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что непродуманные предложения о введении ограничений и запретов не найдут поддержки у представляющей парламентское большинство партии "Единая Россия".

"Единая Россия" не поддерживает поспешных и непродуманных предложений об ограничениях или запретах на рынке видеоигр", - написал Боярский в своем канале в Мах.

По его мнению, "такой важный вопрос, как защита наших детей от деструктивного контента, должен решаться с учетом мнения специалистов и профессионального сообщества без спешки и политического популизма*.

Госдума Единая Россия Сергей Боярский видеоигры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 2 мая

Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

Игорная зона будет создана в Республике Алтай

 Игорная зона будет создана в Республике Алтай

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Закон о праве потерпевших снимать копии с материалов административных дел подписан президентом

 Закон о праве потерпевших снимать копии с материалов административных дел подписан президентом

В Екатеринбурге арестовали на 14 суток оренбуржца, подбежавшего к губернатору

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован

Открытое пламя потушили на морском терминале в Туапсе

 Открытое пламя потушили на морском терминале в Туапсе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2005 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9211 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов