"Единая Россия" не поддерживает предложения о запретах на рынке видеоигр

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что непродуманные предложения о введении ограничений и запретов не найдут поддержки у представляющей парламентское большинство партии "Единая Россия".

"Единая Россия" не поддерживает поспешных и непродуманных предложений об ограничениях или запретах на рынке видеоигр", - написал Боярский в своем канале в Мах.

По его мнению, "такой важный вопрос, как защита наших детей от деструктивного контента, должен решаться с учетом мнения специалистов и профессионального сообщества без спешки и политического популизма*.