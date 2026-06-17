Что произошло за день: среда, 17 июня

Даты выборов в Госдуму, удар беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области, ограничения на полеты легких самолетов и гражданских беспилотников

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Принять в них участие имеют право 17 политических партий из зарегистрированных 20. Выборы в Госдуму впервые пройдут в четырех новых регионах России.

- С 20 июня полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников ограничат над Москвой, большей частью Московской области и соседними регионами.

- Один человек погиб и шесть ранены при ударе беспилотника по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. СКР ведет расследование по статье о теракте.

- "Татнефть" отменила лимиты на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива, по АИ-95 ограничения в 30 литров пока сохраняются.

- В России готовят решение о снижении норматива продаж НК бензина на Петербургской бирже с 15% до 10% от объема производства, сообщили "Интерфаксу" источники. Освободившиеся объемы предполагается направить сельхозпроизводителям и социально значимым потребителям.

- Мосгорсуд признал законным обращение в доход РФ контрольного пакета акций ПАО "Группа Русагро", а также другого имущества основателя холдинга Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова.

- Влиятельный петербургский предприниматель Илья Трабер задержан по делу об убийстве.

- Бывшая замглавы ФТС Елена Ягодкина получила шесть лет колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий. Бывшие заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Артем Сероштан и Александр Антипов получили по три года колонии общего режима.