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Илья Трабер арестован по делу об убийстве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест бизнесмена Ильи Трабера, подозреваемого в убийстве.

В РоссииБизнесмен Илья Трабер задержан по делу об убийствеБизнесмен Илья Трабер задержан по делу об убийствеЧитать подробнее

"В отношении Трабера Ильи Ильича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Траберу предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ).

Всего по делу задержаны четверо фигурантов. Двое из них - Илья Трабер и вероятный исполнитель убийства Алисултан Надирбегов, заключены под стражу. В отношении еще двоих будет избрана мера пресечения в ближайшее время.

О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к убийству. По данным СМИ, речь идет о заказном убийстве депутата и бизнесмена Александра Петрова, застреленного в октябре 2020 года.

По адресу проживания Трабера проведены обыски.

Уроженец Омска 75-летний Илья Трабер - влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. В частности, как сообщалось, он владеет крупной долей уставного капитала ОАО "Балтийский судомеханический завод" (БСМЗ, Санкт-Петербург).

Басманный суд Илья Трабер арест
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