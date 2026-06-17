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Бывшая замглавы ФТС осуждена на 6 лет за превышение должностных полномочий

Бывшая замглавы ФТС осуждена на 6 лет за превышение должностных полномочий
Елена Ягодкина в Басманном суде Москвы в 2024 году
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал бывшую замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину и бывших заместителей начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Артема Сероштана и Александра Антипова виновными в превышении должностных полномочий.

"Приговором суда Ягодкиной назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима с лишением звания генерал-полковника и госнаград", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

Антипов и Сероштан получили по 3 года колонии общего режима с лишением специальных званий.

По словам собеседника агентства, приговор фигурантам был оглашен 15 июня.

Все трое признаны виновными в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (п. "в". ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, Ягодкина, Сероштан и Антипов в 2018-2019 год обеспечили выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух аффилированных между собой компаний. Организации использовали эти марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн руб.

Свою вину подсудимые не признают. Как ожидается, приговор будет обжалован в Мосгорсуде.

Ягодкина работала в таможенных органах с 1997 года. На должность замруководителя ФТС она была назначена 13 сентября 2019 года. В сентябре 2025 года - освобождена от должности по собственной просьбе.

Ягодкина была арестована в марте 2024 года.

ФТС Елена Ягодкина
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