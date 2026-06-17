Трамп заявил, что США и Иран подпишут меморандум в ближайшие 48 часов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Представители США и Ирана поставят подписи под меморандумом о взаимопонимании в течение следующих 48 часов, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Я бы сказал, что в течение 48 часов", - ответил он на вопрос журналиста о сроках подписания документа.

Трамп добавил, что решение по поводу места подписания документа еще не принято.

Ранее в среду президент США выразил надежду на подписание американо-иранского меморандума о взаимопонимании в четверг или в пятницу.