ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за продажей топлива аграриям

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, говорится в сообщении ведомства.

"Территориальным органам необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций (АЗС). Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ", - говорится в информации.

При выявлении признаков нарушений служба рекомендует своим территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования.

Поручение направлено в 11 территориальных органов ФАС.

Также в рамках поручения антимонопольным органам совместно с властями регионов необходимо сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с определением объема потребления ими топлива.