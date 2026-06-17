Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли при падении легкого самолета Zlin Z42 в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, сообщили журналистам в Росавиации.

По данным ведомства, катастрофа произошла в среду, 17 июня, с частным легким самолетом Zlin Z42.

Воздушное судно сгорело после падения.

Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Росавиации.

Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.

Как сообщили журналистам в западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) СКР, "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)".

"Для выяснения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий, назначены лётно-техническая, химическая и судебно-медицинская экспертизы", - говорится в сообщении в MAX-канале ЗМСУТ в среду.

Там добавили, что следователи и криминалисты "проводят осмотр места крушения самолета".